Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan we wrześniu minionego roku uczcili rocznicę swojego ślubu wyprawą do stolicy Włoch. Małżonkowie wybrali się tam bez dzieci, by spędzić kilka romantycznych dni tylko we dwoje. Teraz okazuje się, że Rzym przyniósł im szczęście.

Majdan pokazał bowiem zdjęcie, na którym wraz z Małgorzatą wrzucają monety do fontanny Trevi, co według legendy ma przynieść szczęście. I w ich przypadku tak się stało, bowiem wkrótce Rozenek zaszła w upragnioną trzecią ciążę:

Wspominaliśmy dzisiaj z Małgosią naszą ostatnią rocznicę💥🎈 i to, że wrzucając monety do fontanny, mieliśmy nadzieje tam wrócić , ale już w większym składzie...😁 dwa tyg później moja żona była już w ciąży 💪jak tu nie wierzyć w legendy 😁

Zapytany zaś przez jedną z fanek o termin porodu żony, Majdan odpowiedział:

odliczamy dni😄już niedługo👍