Rozenek znana jest z zamiłowania do luksusu, elegancji i perfekcji i taki właśnie jest pokoik jej trzeciego syna. Celebrytka postawiła na bardzo zbliżone do siebie odcienie bieli, szarości i jasnego błękitu, co dało efekt monochromatycznego wnętrza. W wystroju nie zabrakło także ekskluzywnych gadżetów do pielęgnacji oraz pluszaków utrzymanych w tej samej kolorystyce.

Pytaliście o pokój #dzidziuśmajdana 😁 wrzucam parę pierwszych fotek. Bardzo mi zależało, żeby było dzidziusiowo ale męsko😁 nie ma za dużo falbanek, ozdóbek, są szlachetne tkaniny, piękne proste dodatki i najpiękniejsze połączenie szarości z odrobiną nieba i gołębim kolorem. Jestem zachwycona 😍

W komentarzach opinie fanów są jednak mocno podzielone. Jedni zachwycają się wnętrzem pełnym elegancji i klasy. Inni zaś twierdzą, że jak na pokoik dziecka jest za mało kolorów:

O matko. ..ale smutny

Stylowo ale jak dla mnie zbyt biało trochę jak w szpitalu

Bardzo ładny, ale bałabym się tam cokolwiek dotknąć

Wygląda cudnie, ale czy takie dzieciątko nie powinno być stymulowane w rozwoju żywszymi kolorami?

Trochę smutno ☹

O ja pierdziele aż strach tam dziecko położyć żeby czego nie zabrudzic :)

Wiele mam zwracało także uwagę, że tak perfekcyjny porządek będzie panował w tym pokoju tylko do czasu pojawienie się dziecka.