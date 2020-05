Obecnie Szyc i Nagłowska mają czwórkę dzieci. Henio jest ich pierwszą wspólną pociechą, ale aktor ma córkę Sonię z poprzedniego związku, a jego żona jest mamą dwóch dziewczynek. Wspólny synek jest więc rodzynkiem w tym damskim gronie i na pewno będzie oczkiem w głowie wszystkich swoich sióstr.

Wczoraj Justyna Nagłowska opublikowała na swoim Instagramie najświeższe zdjęcie. Widać na nim małego Henia na spacerze z rodzicami. Szczęśliwa mama pisała także pierwsze tygodnie z synkiem:

Dawno nie było zdjęcia we troje 💙 To już 8 tygodni narastającej miłości, poznawania się z nowym człowiekiem, wspierania się rodziców w nowej sytuacji. Czasem chaos a czasem spokój i zalewające nas fale szczęścia. Bo rodzicielstwo charakteryzuje się skrajnymi emocjami, ale jedno jest stałe i niezmienne... Każdego dnia czuję ogromną wdzięczność, że zostałam mamą tego cudaka i że mogę dzielić to szczęście z moim mężem. Bo przecież szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli 😉🙏🏻 #mama #tata #synek #szczęście 💙

Pod postem Justyny posypały się zachwyty znajomych z show biznesu. Komentarze zostawili między innymi Joanna Koroniewska, Janusz Chabior, Edyta Pazura, Karolina Ferenstein-Kraśko. Anna Kalczyńska, która przyjaźni się z Nagłowską, napisała zaś:

Jaki Henio wpatrzony w Tatę!!! Kochani, pełnia szczęścia 😘