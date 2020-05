O swojej nieprzyjemnej przygodzie Książkiewicz opowiedziała fanom na Instagramie:

Miałam wczoraj wypadek, nie z mojej winy, prawie nic mi się nie stało. Gorzej z samochodem. - zaczęła aktorka.

W dalszej części nagrania zaś Weronika zachwalała zachowanie policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia:

Bardzo dużo teraz się źle mówi na naszą policję, natomiast ja byłam pod totalnym wrażeniem. Można sobie pomyśleć, że byli mili, bo aktorkę zobaczyli, nie, nie tylko dla mnie, ale też dla osoby, która spowodowała wypadek, która była bardzo zestresowana, która też miała słaba sytuację, myślę, finansową, tak jak zresztą my wszyscy w sobie tego, co się dzieje, bo większość ludzi potraciła pracę, w tym my, artyści.

Książkiewicz była pod ogromnym wrażeniem funkcjonariuszy:

Jaki spokój zachowali, w jak ładny sposób rozmawiali z nami i mam wrażenie, że to jest związane z sytuacją. Wykazali się ogromną empatią w tej dziwnej rzeczywistości, kiedy nie wiemy, co jest prawdą, a co nie.

Weronika Książkiewicz to nie jedyna celebrytka, która pozytywnie wypowiada się o policjantach. Niedawno podobny wpis opublikował Jarosław Jakimowicz, którego zaskoczył fakt, iż funkcjonariusze nie wlepili mu mandatu za łamanie rządowych obostrzeń

Kilka miesięcy wcześniej zaś zachowanie policjantów z drogówki chwaliła Małgorzata Kożuchowska, której zdarzyło się spowodować drogową kolizję.