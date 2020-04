Pandemia koronawirusa postawiła na głowie życie wielu rodzin. Jedni narzekają na to, że są kazani na swoje dzieci i współmałżonków przez 24 godziny na dobę. Inni zaś, jak Weronika Książkiewicz zostali odcięci od swoich drugich połówek.

Reklama

Aktorka tak bardzo tęskni za ukochanym, że postanowiła pochwalić się miłością na Instagramie. Publikując kilka zdjęć z Hezim, napisała:

Normalnie nie dziele sie takimi zdjęciami ale miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna , próbuje zachować spokój ale troche juz wariuje i chodzę po ścianach krótko mowiac straszne tęsknie . HEZI you are my treasure, I miss you so much.... naprawdę mi odbiło ze cos takiego wstawiłam 😂😂😂. Czy jest tu ktoś kto tez tak został rozdzielony ? Jest to bardzo ciężkie ale wierze w to ze to co sie teraz dzieje połączy juz na wieki . AMEN

Jeden z komentarzy pod postem zostawiła Anna Mucha:

Tak jest !!!! #szalenstwozmilosci ! ❤️❤️❤️👏🏼 bardzo ❤️

Weronika wówczas odpisała:

cały czas wyobrażam sobie moment spotkania po tej rozłące , to bedzie jak scena z filmu

Tymczasem dociekliwi internauci wyśledzili, iż nowy ukochany Książkiewicz to pochodzący z Izraela biznesmen, który obecnie mieszka w Berlinie.