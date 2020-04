Paweł Deląg ma na swoim koncie wiele ról teatralnych, filmowych i serialowych w Polsce, od kilku lat jednak jego kariera rozwija się głównie ze wschodnią granicą. W Rosji aktor ma status gwiazdy i jak przyznał w licznych wywiadach, może liczyć na znacznie wyższe gaże niż w kraju.

Ostatnio jednak aktor najwyraźniej zatęsknił za rodzimym show biznesem, bowiem zdecydował się na udział w programie "Ameryka Express" co sprawiło, że polska publiczność znów sobie o nim przypomniała. Nie wiadomo jednak, że Deląg zamierza grywać więcej nad Wisłą, czy to tylko przygoda w show skusiła go do przyjęcia oferty TVNu.

Wczoraj Paweł Deląg obchodził swoje 50. urodziny tortem z chleba i tanim szampanem:

Od dziś w torcie urodzinowym będzie tylko Jedna - Jedyna ! Świeczka :) :) #brithday - napisał

Aktor otrzymał wiele ciepłych słów od polskich i rosyjskich fanów. Życzenia złożyły mu także sławne koleżanki - Grażyna Wolszczak i Małgorzata Foremniak.