Od kilku dni plotkarska prasa informuje, że związek aktorów to już przeszłość. Dowodem na to miały być wypowiedzi Weroniki dotyczące bycia singielką i ekspertką w dziedzinie tracenia partnerów.

Okazuje się jednak, że plotki o rozstaniu nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, czemu Książkiewicz i Bukowski dali wyraz nagrywając filmik na Instagramie:

Drodzy państwo, w mediach opiniotwórczych ukazała się ostatnio informacja, że Weronika Książkiewicz pogoniła Bukowskiego - zaczął aktor.

Tak, ukazało się wiele artykułów na temat rozstania, w związku z tym poprosiliśmy o komentarz naszego rzecznika prasowego, Żanetę Post - dodała Weronika.

W rzeczniczkę prasową pary wcieliła się makijażystka z planu jednej z produkcji:

Witam państwa, Żaneta Post. Bukowski pogonił Książkiewicz, czy Książkiewicz pogoniła Bukowskiego, z jaką prędkością biegli? Gdzie przebiegała trasa ich gonitwy? Czy to wszystko widział Felicjan (pies - przyp. red.)? No trudno mi powiedzieć w tym momencie. Reasumując dementuję wszystko, ona nie jest kobietą, on nie jest mężczyzną, Felek jest Felkiem...

Wygląda więc na to, że w związku Weroniki Książkiewicz i Marka Bukowskiego wszystko jest w jak najlepszym porządku.