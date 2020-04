Hanna Lis straciła cierpliwość do wszelkiej maści modelek, aktorów, blogerów i prezenterów, którzy głoszą teorie spiskowe na temat pandemii koronawirusa. Dziennikarka zachęca także do tego, by informacji na temat covid-19 szukać w rzetelnych źródłach, a nie na profilach celebrytów.

Kilka dni temu Hanna Lis zaapelowała, by ktoś odciął dostęp do Internetu Violi Kołakowskiej. Była partnerka Tomasza Karolaka przekonuje bowiem, że nie ma żadnej epidemii koronawirusa i nakłania swoich followersów do łamania narodowej kwarantanny i wychodzenia z domu. Reklama Ponieważ tego typu teorie spiskowe zaczynają powielać kolejni celebryci, Hanna Lis postanowiła poprosić swoich fanów, by nie zasypywali jej takimi doniesieniami: Uprzejma prośba: nie tagujcie mnie w postach celebrytów, modelek, DJ-ów, prezenterów, TV, aktorek i innych, którzy rozsiewają fake newsy, że SARS-CoV-2 nie istnieje. Mam dosyć idiotów i ich porażającej niewiedzy w czasach, kiedy ludzie masowo umierają. Mam dosyć ich głupich, szkodliwych, niczym niepopartych wywodów. Wszystkim polecam publikacje naukowe. Tu możecie przeczytać o tym, czym jest SARS-CoV-2, w jaki sposób atakuje komórki naszego organizmu, oraz dlaczego jest tak bardzo zakaźny i śmiertelny. Dziękuję. Zdrowia i więcej rozsądku życzę - dodała.