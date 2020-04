Beata Kozidrak to kolejna gwiazda, która dołączyła do protestu przeciwko zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej w Polsce. Piosenkarka jest wściekła na polityków, którzy roszczą sobie prawo do tego, by decydować o tym, czy i kiedy kobieta ma urodzić dziecko.

Zakaz zgromadzeń wprowadzony jako forma walki z pandemią uniemożliwia kobietom protestowanie przeciwko kolejnym pomysłom na zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych na ulicach. W związku z tym swój sprzeciw wyrazić można jedynie w mediach społecznościowych. Beata Kozidrak opublikowała zdjęcie z symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, pod którym napisała: Reklama Moje drogie kochane mądre i silne kobiety! Oni chca nam odebrać glos, ponieważ się nas boją. Nie ustawajmy w naszej walce mimo wszystko! Jestem z Wami całym sercem i jak będzie trzeba to wyjdziemy na ulice z parasolkami i w maseczkach! Nieco więcej Kozidrak zdecydowała się wyjaśnić w komentarzach: Jestem matką z MIŁOŚCI i nawet w czasach komuny nikt mi nie kazał kiedy i jak mam rodzić dziecko. Wstyd? WSTYD TO JEST KAZAĆ KOBIECIE CO MA ROBIĆ Z WŁASNYM CIAŁEM, BO ŻADNA Z NAS - KOBIET NIE CHCE ROBIĆ KRZYWDY WŁASNEMU DZIECKU - napisała Zdecydowana większość fanów poparła stanowisko Beaty Kozidrak