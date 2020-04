O planach dotyczących edukacji swojego syna Dorota Szelągowska opowiedziała łącząc się ze studiem "Dzień Dobry TVN". Antoni Sztaba jest obecnie w klasie maturalnej i podobnie jak jego koledzy, wciąż nie wie, czy tegoroczne matury się odbędą, czy też zostaną przełożone. Jego mama postanowiła więc, że jeśli Ministerstwo Edukacji zdecyduje się jednak zorganizować egzaminy w planowanym wcześniej terminie, Antek do nich nie podejdzie:

Reklama

Ja go nie dopuszczę do matury. To jest decyzja, którą podjęłam już parę dni temu. Mój syn bierze udział w lekcjach, pisał próbne matury, uczy się, nie jest mu nic odpuszczone, bo to nie są wakacje. Natomiast nie będę go posyłać na śmierć - powiedziała

Szelągowska dodała, że jej syn w obliczu pandemii, która zrujnowała mu plany na cały rok, zachowuje się bardzo dojrzale i decyzję dotyczącą matury podjął razem z mamą:

Mój syn jest dorosły, porozmawiałam przede wszystkim z nim na ten temat. Myślę, że jest to bardzo trudny moment dla młodego człowieka, który właśnie miał mieć, jak sam twierdził, rok życia - matura, zdanie na studia, najdłuższe wakacje, super koncerty - i nagle się wszystko wali. Jestem z niego bardzo dumna - wyznała.