Maleńki Henio jest drugim dzieckiem Borysa Szyca (aktor ma 16-letnią córkę Sonią) i trzecim Justyny Nagłowskiej, która jest mamą dwóch dziewczynek - Stefanii i Franciszki. Synek wniósł dużo radości w życie swoich rodziców, czego oboje w tych trudnych czasach bardzo potrzebowali:

Tylko On teraz daje nam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze normalnie. Jak normalnie? Dla każdego inaczej. I pewnie sporo się zmieni w naszym postrzeganiu normalności. U nas wszystko zweryfikował Henio. Pojawił się na świecie w tym dziwnym i trudnym czasie, żeby nieść nadzieję na lepsze jutro (kiedykolwiek to jutro nie nastąpi...) - napisała szczęśliwa mama na Instagramie

Żona Borysa Szyca pokazała urocze zdjęcie synka i wyznała, że to dzięki niemu wciąż z nadzieję patrzy w przyszłość:

Jest taki malutki, taki bezbronny, a daje nam teraz tyle siły i wiary. Kocham go tak czysto, tak szalenie, że łzy często płyną mi po policzkach, kiedy na niego patrzę, kiedy co jakiś czas pochylam się nad nim sprawdzając czy na pewno wciąż tu jest, sprawdzając czy oddycha. Kiedy patrzę na jego tatę, całującego każdy centymetr jego ciałka i trzymającego go w swoich silnych, męskich rękach. Urodził się, jest z nami i niesie nadzieję. Heniuszek ❤️ #synek #miłość #nadzieja #siła #wiara #cudnarodzin #kocham #macierzyństwo

Borys Szyc i Justyna Nagłowska są parą od 6 lat. Aktor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że to dzięki ukochanej udało mu się pokonać chorobę alkoholową. Pobrali się rok temu, a w listopadzie 2019 roku ogłosili, że spodziewają się dziecka.