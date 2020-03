Swoim nowo narodzonym szczęściem Borys Szyc pochwalił się na Instagramie. Aktor zdradził przy okazji, że jego synek dostał na imię Henryk:

Pojawił się u nas w pierwszy dzień wiosny. W najdziwniejszą wiosnę, jaką pamiętam. Ma na imię Henryk. Jak jego pradziadek. Jest zdrowy, malutki i tak piękny, że powstrzymuje się by go nie zjeść. Bo schrupałbym mu stópki i rączki... A pachnie jak najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Jego mama jest najdzielniejszą i najpiękniejszą kobietą jaką znam. Cóż to za szczęście. Cóż to za dziwny czas. Pokolenie korona rusza w ten dziwny świat. My mamy nadzieję, że będzie lepszy, on ma teraz ochotę na mleko. I tyle go teraz obchodzi. I żeby być blisko. Jesteśmy. Bądźcie zdrowi❤️🙏 #witamyhenryka #czesc #zdrowko #parówko #siema #superpachne #chcemleka #newlife #henryisindahouse #purelove❤️ #miłośćwczasiekwarantanny

Narodzinami synka na swoim profilu pochwaliła się także żona Borysa, Justyna Nagłowska:

Dziś mija równo tydzień, od kiedy na świat przyszedł nasz ukochany synek-Henryk Szyc-Nagłowski. Tego dnia nasz świat zmienił się bezpowrotnie. W tym dziwnym i trudnym czasie pojawił się owoc naszej miłości, przepełniając nas nadzieją, że świat jeszcze będzie bezpieczny, przyjazny i będziemy mogli wyruszyć razem, żeby go Heniowi pokazać❤️ 🌎 Ta istotka to mały cud, który przepełnia nas miłością, wdzięcznością i wzruszeniem, że wybrał nas na swoich rodziców 🙏🏻❤️ Kocham Cię @borys.szyc ❤️ #cudnarodzin #synek #miłość #wdzięczność #rodzice #dobro #spokój

Pod postem Borysa Szyca posypała się lawina komentarzy od jego kolegów i koleżanek z show biznesu. Swoje gratulacje z okazji narodzin synka aktora przekazali między innymi Tomasz Kot, Anna Kalczyńska, Anna Dereszowska, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Maffashion, Karolina Korwin Piotrowska czy Magdalena Boczarska. Maja Ostaszewska zaś napisała:

Jaka to cudowna wiadomość!!!!! W tych trudnych dniach. Witamy na świecie cudownego chłopczyka! Gratuluję całej Waszej wspaniałej rodzinie!!! @jus_naglowska mistrz 👏 Przytulam Was mocno!!! Tak piękne, wzruszające zdjęcie. Wierzę, że Ci malutcy i troszkę więksi od Henryka dziś ludzie zmienią ten świat na lepszy. Zdrowia i szczęścia dla Was