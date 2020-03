Dwa tygodnie temu Minister Zdrowia w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią kronawirusa zaapelował do Polaków, by zostali w swoich domach. Anna Mucha zastosowała się do tych zaleceń, ale czas spędzony na kwarantannie wygląda nieco inaczej, niż sobie wyobrażała.

Dwa tygodnie spędzone w domu z dziećmi to nie lada wyzwanie dla większości rodziców. Niewybiegane, wynudzone maluchy potrafią bowiem dostarczyć niezwykle intensywnych wrażeń. Anna Mucha zamieściła na swoim Instagramie wideo, w którym w żartobliwy sposób żali się na ciężkie życie matki zamkniętej w domu z dwójką dzieci: Reklama Mówili: tylko dwa tygodnie, posiedzisz w domu, odpoczniesz. Mówili: spokoju świętego, dwa tygodnie, z dziećmi. Ja chcę do pracy! Ja chcę do pracy! – mówi Mucha, podczas gdy syn skacze jej po plecach W komentarzach pojawiło się wiele głosów mam, które rozumieją cierpienia Anny Muchy i podobnie jak aktorka, tęsknią za powrotem do pracy. Mucha swoje wideo podpisała w taki sposób, by nikt nie miał wątpliwości, że jest to post z przymrużeniem oka, a jej uczucia wobec własnych dzieci nie zmieniły się w tych trudnych okolicznościach: Kocham ich najmocniej na świecie ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤪😜