Waldemar Kozerawski mieszka i pracuje jako chirurg plastyczny w Kanadzie. Jego ukochana Magda Gessler jest zaś jedną z największych gwiazd stacji TVN i popularną restauratorką, której całe życie zawodowe toczy się w Polsce. Z tego powodu zakochani od lat dzielą swój czas między Amerykę i Europę.

Magda stara się odwiedzać ukochanego w Kanadzie jak tylko może i wiosną też miała do niego polecieć. Niestety epidemia koronawrusa pokrzyżowała im plany. Gessler nie tylko tęskni za Kozerawskim, ale też martwi się o jego zdrowie, bowiem jako lekarz jest bardziej narażony na wirusa. Ostatnio na Instagramie napisała:

Bez kochanego Waldemara. On pracuje ciężko w Kanadzie jako lekarz na pierwszej linii frontu, przyjmując swoich pacjentów. Ja ze względu na sytuację, nie doleciałam. Jest nam bardzo źle, ale mam nadzieję jak najszybciej do niego dołączyć. Ta niewiadoma jest straszna. Kiedy? Proszę Was, zostańcie w domu. Może wtedy ludzie zakochani znów będą mogli być razem

Fani wsparli Magdę Gessler ciepłym słowem i podzielili się własnymi historiami rozłąki z ukochanymi.