Od dziś w całym kraju obowiązują zaostrzone restrykcje związane z poruszaniem się. Z domu można wychodzić tylko z kilku jasno określonych powodów i nie można gromadzić się w grupach większych niż 2 osoby. To oznacza, że rodzinne spacery po nadwiślańskich bulwarach, czy pikniki i grille w podmiejskich lasach nie będą już możliwe. Niektórzy uważają, że takie obostrzenia to spora przesada, ale zdaniem Małgorzaty Rozenek rządzący podjęli słuszną decyzję:

Dziś ogłoszono kolejne obostrzenia. To dobrze. Nic innego nie możemy zrobić, poza ich przestrzeganiem. To nie jest łatwe, i wymaga od nas dużego zaangażowania, ale zróbmy to dla Nas. Dla wszystkich. ZOSTAŃMY W DOMU. To wszystko się kiedyś skończy. Jak szybko, zależy od nas! To my mamy na to wpływ ❤️ Dużo zdrowia kochani ❤️ #zostańwdomu #zostajewdomu - napisała celebrytka

Dla Małgorzaty Rozenek obecna sytuacja jest wyjątkowo stresująca, bowiem celebrytka za dwa miesiące będzie rodzić swoje trzecie dziecko. Jeśli do tego czasu sytuacja epidemiologiczna w Polsce się nie poprawi, Radosław Majdan nie będzie mógł towarzyszyć jej podczas porodu.