W pierwszych dniach po wprowadzeniu przez rząd ograniczeń w postaci zamknięcia szkół, przedszkoli, kin, teatrów i instytucji kultury oraz odwołaniu imprez masowych, Polacy przejęli się sytuacją i zostali w domach. Niestety wraz z upływem czasu i nastaniem wiosennej aury, coraz więcej osób zaczyna ignorować zalecenia ministra sprawiedliwości i beztrosko spędzać czas na świeżym powietrzu, w dużych skupiskach ludzi.

Filip Chajzer pokazał w mediach społecznościowych nagranie z Lasu Kabackiego, gdzie w środę w ciągu dnia wypoczywały tłumy ludzi. Niektórzy urządzili sobie grille i ogniska.

Magda Gessler jest oburzona takim zachowaniem rodaków, o czym napisała na Instagramie:

Trudno na to patrzeć !!!! Powtarzamy model włoski ... kochani@opanujcie sie ... miałam wrażenie ze#izolacja jest zrozumianym hasłem przez wszystkich ... : schizofrenia .. jedni siedzą jak zaklęci wdowach , separując sie !!! A inni świętują czas ZRAZY wraz dziećmi nad Wisła w w parkach .., ci którzy musza korzystać z transportu publicznego przez zamoknięciu absurdalne metra leżą na sobie ja Sledzie w autobusach@i tramwajach ... co na to rząd ? Kary za brak izolacji przeznaczone powinny byc na maski i respiratory ludzie nie powinni wychodzić z domów .. patrz Hiszpania .. za późno ale wprowadzili ten zakaz .. 60 euro za jedna niesubordynacje ..👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥⭐️👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥prosze wejdźcie na moj fb tam sa konkrety ‼️‼️‼️‼️towazne info i petycja do wszystkich nas o społeczna odpowiedzialność 🟥przeczytajcie .. wysyłajcie zdjęcia skupisk ludzkich bez twarzy.. bbb was o to prosze ... zróbmy to dla naszych dzieci#mg - napisała restauratorka, która z emocji zapomniała o słowniku

W komentarzach fani przyznali Magdzie Gessler rację i podziękowali za mądry apel. Na swoim Facebooku zaś restauratorka poprosiła internautów, by przesyłali jej zdjęcia nieodpowiedzialnych zachowań Polaków i wymyśliła sposób, na ich karanie:

może tak jak na Sycylii kara za opuszczenie bezzasadne domu wynosi 600 euro ...,/// ???? Brzmi niewiarygodnie .. ale .., nie doprowadzamy do takiej tragedii - zasugerowała