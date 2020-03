Wczoraj polski rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków na dwa tygodnie. Krok ten ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Niestety istnieje obawa, że młodzież zwolniona z obowiązku szkolnego, będzie szukała rozrywek w takich miejscach, jak kawiarnie, czy centra handlowe.

Reklama

Dlatego Cleo postanowiła zaapelować do swoich fanów, by zostali w domu

Hej Załoga ❤🙌

Ważny APEL. Odwołano zajęcie w szkołach, koncerty itd z konkretnego powodu. KWARANTANNA to PRZYMUSOWE CZASOWE ODOSOBNIENIE a nie FERIE i zabawa na całego. Proszę Was abyście nie wychodzili masowo do zamkniętych pomieszczeń typu KLUBY, KNAJPKI, PUBY i GALERIE HANDLOWE 🙏😔 Włosi w ten sposób doprowadzili się do dramatycznej sytuacji. Uczmy się błagam na cudzych błędach. Bądźmy rozważni w przeciwnym razie dojdzie niebawem do podobnej tragedii.

Jesteś młody i mówisz - mnie ta sprawa nie dotyczy, młodzi i tak nie chorują.. MYLISZ SIĘ - Was również to dotyczy, nie tylko dlatego że każdy może zachorować, ale również dlatego że jesteś odpowiedzialny za zdrowie swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa ⚠️

Piosenkarka zapewnia, że nie chce nikogo straszyć, prosi jedynie, by jej fani wykazali się odpowiedzialnością:

Mój Apel nie jest po to żeby wzbudzić panikę. Wszystko się powoli ułoży i będzie dobrze jak będziemy grać w JEDNEJ DRUŻYNIE

Jeżeli się nudzicie: idźcie na spacer (naturalna witamina D dobrze Wam zrobi) przeczytajcie książkę, zerknijcie na filmy, a może posłuchajcie jakichś ciekawych wykładów na Youtube.

Wierze w Was 🙌❤

Zdrówka i dbajcie o siebie 🍀🌞 Wszystko się ułoży.