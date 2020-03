Podczas oceny ich pierwszego występu Anna Mucha stwierdziła, że Katarzyna Stankiewicz zbyt mocno dystansuje się do programu przez co nie prezentuje tanecznych umiejętności na takim poziomie jakby mogła. W drugim odcinku jurorka wróci do wydarzeń sprzed tygodnia.

Reklama

Kaśka, przynajmniej dwa bezsenne wieczory spędziłam po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu… Pomyślałem sobie, że każdy z nas ma jakieś ograniczenia, czy to fizyczne, psychiczne, czy jakiekolwiek - zacznie ocenę występu sióstr Stankiewicz Anna Mucha.

Pomyślałam sobie, że ty tańczysz tak, jak ja śpiewam - doda po chwili, po czym wstanie i zaśpiewa fragment utworu „Ona tańczy dla mnie” zespołu Weekend.

Po prezentacji wokalnych umiejętności Anna Mucha poprosi Katarzynę Stankiewicz o ocenę jej występu.

Pozwólcie, że ja tego nie ocenię - odparła wokalistka zespołu Varius Manx.

Przypomnijmy, że drugą parą z najmniejszą liczbą punktów są Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Czy to jeden z tych duetów opuści program? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2. Wszystko wskazuje na to, że w drugim odcinku „Dance Dance Dance” zrobi się bardzo gorąco.