Kilka dni temu Monika Zamachowska pochwaliła się synem, który jeszcze przed zdaniem matury, poszedł do pracy. 17-letni Tomek został dostawcą jedzenie w firmie Uber Eats.

Tymczasem 15-letnia Zofia Malcolm wykazuje zainteresowania artystyczne. Dziewczyna ma na swoim koncie występy w Warszawskiej Operze Kameralnej, czym jej mama pochwaliła się na Instagramie:

Stało się. Od dzisiaj jestem tylko i aż mamą tej słynnej aktorki musicalowej, Zosi, ze spektaklu „Przerwana cisza” w Warszawskiej Operze Kameralnej. Wczorajszą premierę przepłakałam. Zośka była rewelacyjna, nie zrobiła jednego fałszywego ruchu, nie zaśpiewała jednej fałszywej nuty. Jestem z niej tak strasznie dumna. I cały czas myślę, kiedy przestała być moją malutką, słodką Zośką, która, jak mawiał jej tato: „was just happy to be here”.... Leć wysoko, najdroższa!

Ostatnio zaś Monika Zamachowska pokazała piękne zdjęcie córki, które zrobił jej tata podczas ich wspólnej podróży do Stanów Zjednoczonych.

Fani zauważyli, że Zosia jest bardzo podobna do swojej sławnej mamy.