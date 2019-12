Swoim pomysłem, ale także uroczą fotką z przeszłości dziennikarka pochwaliła się na Instagramie:

Nareszcie udało mi się stworzyć album ze zdjęciami, o który od dawna prosiła mnie córcia. Wiecie, taki staromodny, z miejscem na opis. Dałam go Zosi na Mikołajki, no i wszyscy się popłakaliśmy. Dlatego dzisiaj trochę spamuję, przepraszam. To zdjęcie jest z fajnej łódki, jakieś 13 lat temu. Zośka była takim cudnym, szczęśliwym dzieciakiem

Kilka dni wcześniej Monika Zamachowska pokazała inne zdjęcie z okresu, kiedy jej córeczka była mała. Widać, że przeglądanie zdjęć z przeszłości sprawiło dziennikarce wiele radości.