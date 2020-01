Dla Joanny Krupy ciało jest narzędziem jej pracy. Jako fotomodelka musi zachować idealną sylwetkę, która będzie świetnie prezentowała się na sesjach. Tymczasem ciąża bardzo zmienia ciało kobiety, a powrót do wcześniejszej sylwetki jest często długi i wymagający sporego wysiłku.

Na swoim Instagramie Joanna Krupa żaliła się fankom, że zostało jej jeszcze kilka kilogramów do zrzucenia:

Minęło 11 tygodni od kiedy urodziłam moją córeczkę i przyszedł czas na to, by znaleźć motywację i wrócić do dawnej formy. Zgubić ostatnie 7 kilogramów jest trudniej niż myślałam

Fanki zaczęły pocieszać modelkę, że wygląda świetnie, a na powrót do dawnej formy ma jeszcze czas. Nie dziwi jednak presja, jaką odczuwa modelka, bowiem wiele jej koleżanek ze świata show biznesu chwaliło się powrotem do przedciążowej sylwetki w znacznie krótszym czasie.