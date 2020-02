Na wstępie swojego obszernego wpisu opublikowanego na Facebooku Maciej Stuhr zdradza, jak duży zasięg miał jego ostatni post, w którym pocierając oko palcem komentował fakt, iż PiS zdecydowało o przyznaniu 2 mld złotych na TVP, zamiast na onkologię:

Mój filmik z paluszkiem dotarł do 10 milionów odbiorców. Dziękuję za zainteresowanie, reakcje i wsparcie! Czyli nie tylko ja poczułem się dotknięty. Pani L., niczym przedszkolak, który wymyślił sobie jak pokazać faka, żeby móc się potem ładnie wytłumaczyć, brnie dalej w tę bajkę. Przy okazji pomyślałem sobie, że chyba nie o tego faka w sumie chodzi. Może i był on jakimś cudem przypadkowy? Ale czy fak pokazany konstytucji też był przypadkowy? Czy fak pokazany puszczy Białowieskiej był przypadkowy? Czy fak prezydenta ułaskawiającego Kamińskiego, mimo braku pełnomocnego wyroku był przypadkowy?

Dalej aktor wymienia wszystkie działania rządu PiS, które spotkały się z krytyką opozycji i znacznej części społeczeństwa:

Czy fak pokazywany opozycji, której wyłącza się mikrofony podczas przemówień, powtarzanie nieudanych głosowań, nocne przepychanie niewygodnych ustaw, hasełko Terleckiego „nie słuchaj ich”, gdy człowiek traci przytomność na mównicy to też przypadki? Czy fak pokazywany prawu i sędziom jest przypadkowy? Czy fak pokazywany Unii Europejskiej też? Czy fak pokazany teatrom z Polskim we Wrocławiu i Starym w Krakowie na czele to też przypadek? Czy fak pokazany filmowcom przy przejęciu Pisfu, likwidacji Zespołów Filmowych to przypadek? Czy fak pokazany stadninie koni w Janowie też? Czy fak pokazywany powstańcom warszawskim i prawdziwym bohaterom II wojny, promując bandytów na nowych herosów też? A może ten pokazywany ofiarom katastrofy smoleńskiej wykorzystywanym do wierutnych bzdur o zamachu, wykopywaniem ich z grobów dla politycznej gry to też potarcie paluszkiem pod okiem? Hmmm, a może minister Gliński też nie chciał pokazać faka noblistce...? Skądinąd to nie jedyny fak dla polskiego noblisty. A może Telewizja Polska i jej wspaniałe Wiadomości, TVP info, itd to też ten sam paluszek...?

Stuhr wylicza także środowiska, którymi rządzący w ostatnim czasie wzgardzili i zapowiada, że odpowiedzi mogą spodziewać się podczas wyborów:

Pokazaliście faka niepełnosprawnym, homoseksualistom, uchodźcom, alkoholikom (brawo Borys za dzisiejszy wspaniały wpis!!!), sędziom, naukowcom, gimnazjalistom, kierowcom i pieszym rozbijając się co chwila waszymi pędzącymi bez opamiętania limuzynami, lekarzom, nauczycielom i artystom. Tak się czujemy. Jakbyście co chwila mówili nam grzecznie i miło: spierdalajcie, chuj wam w dupe. Jak widać ok 40 procentom wyborców to podoba się. Najwyraźniej dokładnie tak samo jak wy, chcieliby powiedzieć to samo, pokazać ten sam paluszek. Ale nie dziwcie się, że wielu ludzi jest wściekłych na wasze butne, nieczułe rządy. I oni w końcu też pokażą Wam faka. Nie w Internecie, nie na ulicy. W najbliższym czasie już w maju.