Zamachowska w przeciwieństwie do wielu innych celebrytów nie zamierza rozpieszczać swoich dzieci, dlatego przekazała im szacunek do pracy i pieniędzy. I choć nie nakłaniała swojego 19-letniego syna, by jeszcze w trakcie nauki w liceum rozpoczął pracę, Tomasz postanowił odciążył nieco mamę finansowo i zatrudnił się jako dostawca jedzenia w Uber Eats.

Dziennikarka jest dumna ze swojej pociechy, dlatego pochwaliła się tym faktem na Instagramie:

Syn do pracy poszedł. No niestety nie każdemu niedziela dana do świętowania. Naprawdę nie zmuszałam...

W komentarzach fani pogratulowali Monice Zamachowskiej dobrze wychowanego i odpowiedzialnego syna.