Ilona Łepkowska wielokrotnie mało pochlebnie wypowiadała się na temat programów telewizyjnych Małgorzaty Rozenek. Ostatnio jednak gwiazda TVN zyskała w oczach scenarzystki swoją aktywnością na rzecz propagowania metody in vitro:

To mi bardzo imponuje, że ona tak otwarcie mówi o tym, że urodziła dzieci dzięki metodzie in-vitro, i że to dziecko, którego się spodziewa, też zostało poczęte w ten sposób. Uważam, że robi bardzo dużo dobrego dzięki temu, że w ten sposób wykorzystuje swoją popularność, żeby bronić tej metody, świadczyć sobą, swoim życiem i rodziną, że to jest metoda często jedyna - powiedziała w rozmowie z jastrzabpost.pl

Jednocześnie jednak pani Ilona była zdziwiona faktem, iż Małgorzata będąc w ciąży podjęła ryzyko podróży za ocean:

Trochę się zaniepokoiłam, że poleciała do Nowego Jorku, bo uważam, że przy ciąży, która z takim trudem się udała, to może lepiej byłoby zostać w domu. Ale jest dorosłą osobą, mamą dwojga dzieci, więc sama wie najlepiej, co jej wolno, a czego nie.

Obawy Ilony Łepkowskiej podzieliły niektóre internautki, wyrażając swoje zdanie na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek. Jednej z nich celebrytka odpowiedziała, że ciąża nie jest przeciwwskazaniem do dalekich podróży, a ona sama konsultuje wszystko na bieżąco z lekarzami.