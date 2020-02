Tata choruje, ale nie będę wchodził w szczegóły. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia – mówił kilka dni temu syn aktora w rozmowie z "Faktem". Wczoraj zaś na instagramowym profilu Roberta Stockingera pojawił się post, w którym zdradził nieco więcej na temat zdrowia swojego taty:

Odpowiadając na bardzo duże zainteresowanie stanem zdrowia mojego Taty pragnę uspokoić wszystkich jego sympatyków, znajomych, kolegów i koleżanki. Tata ma się coraz lepiej, dochodzi do siebie i jesteśmy pełni nadziei, że wróci do świetnej formy sprzed kilku tygodni. Będzie to jednak wymagało trochę czasu. Dlatego bardzo proszę o uszanowanie jego potrzeby spokoju i wypoczynku. W pilnych sprawach proszę kontaktować się ze mną ale, choć robię co mogę, nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie maile, telefony i smsy. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne to nie będziemy udzielać żadnych innych informacji. Gorsze wiadomości mam dla tenisowych przeciwników Taty. Z pewnością jeszcze nie raz Was ogra!

Wciąż nie wiadomo więc, co dokładnie dolega Tomaszowi Stockingerowi. Słowa jego syna są jednak pociechą dla fanów, którzy liczą na szybki powrót aktora na plan "Klanu".