Ostatnio zakochany w synku tata postanowił podzielić się ze swoimi fanami informacją, że Noah zaczął stawiać swoje pierwsze kroki. Artur Boruc nie kryje dumy, że maluszek zaczyna chodzić mając zaledwie 9 miesięcy:

Reklama

9 months and his first steps ❤️💪🏼 #prouddad #noah #borucmannei - napisał piłkarz na swoim Instagramie

Na uroczym nagraniu widzimy zaś, jak Noah stawia swoje pierwsze kroki pomiędzy starszą siostrą i tatą. W komentarzach fani rozpływają się nad synkiem Artura Boruca i zapewniają, że chłopczyk zapewne odziedziczył sprawność fizyczną po tacie.