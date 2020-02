Rosati od zawsze głośno mówi o swojej ogromnej miłości do starego amerykańskiego kina i jego gwiazd. Własną córkę nazwała Elizabeth na cześć swojej największej idolki, Elizabeth Taylor.

Dziś media obiegła wiadomość o śmierci legendy Hollywood, czyli Kirka Douglasa. Rosati postanowiła oddać hołd aktorowi na swoim Instagramie:

Czesto dostaje pytanie : jaka była największa gwiazda jaka zrobiła na mnie wrażenie która poznałam? Odpowiedź zawsze brzmi od lat tak samo : Kirk Douglas. instagramie!!! ja wiem że to nie jest ktoś kogo możecie znać prace, życiorys, filmy ale uwierzcie mi - to była ostatnia prawdziwa gwiazda kina złotego wieku Hollywood. jak to sie mówi " they don't make them like that anymore baby". Kirk Douglas- mój idol. mój crush ( ktoś widział go w " piękny i zły"? Boski). Mój ukochany aktor. I moja ulubiona gwiazda ( poza Al Pacino i Jane Fonda) która poznałam.

Przy okazji aktorka wspomniała, że miała szansę spotkać Douglasa, a nawet go dotknąć:

Był gościem festivalu TCM wiele lat temu- prezentował film, miał spotkanie z publicznościa- cudem dostałam na to bilet. postanowiłam że musze jakos go poznać że to jedyna szansa- tak- jak totalna fanka. Skończył spotkanie schodzi ze sceny , idzie zakulisy. intucja mi mówi gdzie mam iść, więc idę- idę ciemnym korytarzem na zapleczu. Nagle jak w filmie przede mna w świetle wyłania sie Kirk. Podchodze uśniecham się i kładac ręke na słynnej klacie "Spartacusowej" mówie : " musialam Cie poznac i musiałam Cie dotknać"- odśmiechnał się, i z błyskiem w oczach mówi " ja też się cieszę że Cie poznałem". moment który dla mnie jest bezcenny, bo kocham kino, bo kocham to prawdziwe stare amerykańskie kino które umarło... dziś zmarł Kirk Douglas. i wiecie co? Chce mi sie płakać - z tęsknoty, nostalgii, z żalu, z bezsilności. Bo to jest koniec pewnej ery. żegnaj Kirk , dziękujemy za wspaniałe filmy, za wspaniałe ksiażki, dziękujemy za to co zrobiłes dla kolejnych pokoleń

Miłość do dawnego, hollywoodzkiego kina Weronika przekazuje swojej córce. W jednym z wywiadów stwierdziła, że 2-letnia Elizabeth uwielbia oglądać z nią stare filmy.