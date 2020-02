Dziś jest żoną, matką i popularną aktorką. 17 lat temu Marta Żmuda Trzebiatowska była licealistką z głową pełną marzeń i ambicji. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie ze studniówki. Zdradziła także nieco szczegółów na temat swojej ówczesnej stylizacji:

Ach co to był za bal! 💃🏻 Tafta, brokat we włosach i czerwone usta, do tego polonez w pierwszej parze, pierwszy chłopak i zabawa do białego rana... A Wy? Jak wspominacie studniówkę? Może są tu tegoroczni maturzyści? #wspominki #zdomowegoarchiwum #17lattemu

Obecnie Marta Żmuda Trzebiatowska przygotowuje się do przyjścia na świat swojego drugiego dziecka.