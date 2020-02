Zapendowska już jako jurorka programów "Idol" i "Must be the music" dała się poznać z ostrych i bezkompromisowych, ale zawsze bardzo fachowych opinii. W ostatnim wywiadzie udzielonym Plejadzie specjalistka od emisji głosu surowo oceniła młode pokolenie wokalistów i wokalistek:

Mają roszczeniowe podejście do wszystkiego. Uważają, że skoro mają talent, to wszystko im się należy. Bzdura! Ile jest programów promujących ludzi śpiewających? Mnóstwo! Ile jest tam świetnych wokalistów? Całe tłumy. Ilu z nich robi karierę? Prawie nikt. Gdzie jest powód? Ładne śpiewanie to za mało, by osiągnąć sukces

Co zatem może pomóc w zrobieniu kariery na scenie? Elżbieta Zapendowska zna odpowiedź, choć niewielu ona pomoże:

Ładne śpiewanie to coś poprawnego, a poprawność nie jest interesująca. Trzeba mieć w sobie coś, co przykuje uwagę odbiorców i co spowoduje, że zatrzymają się oni w pół kroku, słysząc nasz głos. Bardzo śmieszy mnie, jak ładnie śpiewające polskie wokalistki mówią, że są artystkami. Nie są! One są po prostu piosenkarkami, które poprawnie wypadają na scenie. To wszystko

Czy młode polskie wokalistki wezmą sobie do serca porady ekspertki?