Okazuje się, że Edyta została zaproszona na plan teledysku Miley. Wśród jej ekipy poczuła się na tyle swobodnie, że odważyła się nawet zasugerować pewną zmianę artystyczną. Cyrus doceniła inwencję Górniak i podziękowała jej za to, że zwróciła na ten szczegół uwagę.

Życie jest po prostu zaskakujące. Ja się nie prosiłam o ten kontakt. On sam do mnie przyszedł. Nigdy nie wiadomo, co stoi za rogiem. To było piękne spotkanie. Byłam bardzo ugoszczona. Bardzo miło mnie potraktowano. I tak się polubiłyśmy – opowiedziała Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem"

Fani Edyty mają nadzieję, że ta znajomość zaowocuje współpracą artystyczną. Na razie jednak Górniak nie zdradza, czy udało jej się namówić amerykańską koleżankę na wspólny utwór.