Małgorzata Rozenek da o to, by wyglądać perfekcyjnie w każdej sytuacji życiowej. Niestety okazuje się, że takie standardy są niemożliwe do zrealizowania dla większości kobiet. Przekonała się o tym Aleksandra Kwaśniewska.

Śnieżno białe spodnie, biały sweter, biała kurtka i perfekcyjnie białe buty - w takim stroju Małgorzata Rozenek została niedawno przyłapana na spacerze z psami. Jak na perfekcyjną damę przystało, żaden element jasnej garderoby nie miał na sobie najmniejszej plamki czy zanieczyszczenia. Reklama Ola Kwaśniewska też chciałaby wyglądać tak perfekcyjnie, niestety po powrocie ze spaceru z psem wygląda, jakby tarzała się wraz z nim w świeżym błocie. Córka byłej prezydenckiej pary ma jednak poczucie humoru, które pozwoliło jej zadrwić w tej różnicy w standardach: #tia.. #lifeislife #nanananana - napisała po zdjęciem swoim i Małgorzaty Fani docenili jednak dystans i humor Oli oraz podzielili się z nią własnymi doświadczeniami ze spacerów z psem.