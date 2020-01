Smog zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym stanowi ogromne zagrożenie, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. W rozmowie z plejada.pl Kinga Rusin alarmuje, że jest to bardzo poważny problem:

Tak, jesteśmy truci, tak, umieramy. Ponad 40 tys. ludzi w Polsce umiera rocznie z powodu smogu, w wyniku różnych powikłań, które później mają miejsce, także mi się wydaje, że to powinny być bardzo poważne zmiany, ale na wysokim szczeblu

Dziennikarka podkreśla jednak, że choć każdy obywatel może zrobić coś, co przyczyni się do walki ze smogiem, to największy wpływ na rozwiązanie problemu mają rządzący:

My oczywiście możemy ograniczyć poruszanie się samochodami spalinowymi w miastach, przestać palić śmieciami w piecach (...) Polska się dusi, duszą się nasze dzieci (...) albo wszyscy się udusimy. Powinno nam to naszym władzom leżeć na sercu

Rusin popiera osoby Grażynę Wolszczak i Jerzego Stuhra, którzy zdecydowali się pozwać państwo za trucie smogiem. Sama jednak nie zamierza składać takiego pozwu, bowiem jak wyznała, ma kilka innych spraw do załatwienia w sądzie.