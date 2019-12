Córka znanych dziennikarzy Kingi Rusin ma zaproszenie Wolnych Sądów miała podczas protestu przemawiać ze sceny. Ostatecznie jednak Pola Lis oddała swój głos koledze z organizacji Start Up Society.

Dumna mama Kinga Rusin nie pozwoliła jednak, by przemowa jej pociechy nie wybrzmiała i postanowiła opublikować jej przemówienie na swoim Instagramie. Dziennikarka podkreśla bowiem, że głos młodych ludzi jest ważny

Wokół nas tutaj, dzisiaj, delikatnie mówiąc nie ma zbyt wielu młodych ludzi, ale nie wierzcie tym, którzy mówią, że nic nas nie obchodzą wolne sądy, praworządność, demokracja i Polska! Nie wierzcie, bo to nieprawda! Mam nadzieję, że cała Polska wkrótce się o tym przekona, tak jak się przekonała w lipcu 2017 roku. To co się dzieje dzisiaj wokół wolnych sądów widzimy doskonale. Widzimy też niestety zastępy młodzieżowej brygady PiS, która szczególnie ochoczo i aktywnie uczestniczy w demolowaniu praworządności w Polsce. Wśród nich jest wielu bystrych ludzi. Nieznane są powody, dla których z takim zaangażowaniem stanęli po stronie zła, podłości i zamordyzmu. Gdybym była parę lat starsza to byliby to moi koledzy z uczelni. Powiedziałabym im wtedy to samo co mówię dzisiaj - jest mi za nich strasznie wstyd. Powinni pamiętać, że życie jest dłuższe niż czas przydatności do spożycia jakiejś władzy. Kończą się kadencje, rządy, premierzy i ministrowie. Utraconej twarzy i czci można już nie odzyskać nigdy. Panowie, nie przykładajcie ręki do zła! Nie tego was uczyli na Uniwersytecie Warszawskim, nie tego nas uczą! Uczą innych wartości, którym trzeba być wiernym. Nigdy nie jest za późno by zejść z drogi zła. Jesteśmy dumni z naszych starszych Koleżanek i Kolegów z Wydziału Prawa, Sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, którzy jasno mówią, że niezależnie od konsekwencji będą respektować prawo. Jesteśmy dumni z przedstawicieli inicjatywy Wolne Sądy, którzy wspierają wszystkich tych, którzy walczą po dobrej stronie. Dziękujemy Profesor Małgorzacie Gersdorf, Profesorowi Adamowi Bodnarowi i wielu sędziom, którzy zapisują piękną kartę na scenie polskiego prawa, praworządności i demokracji. Wolne sądy, wolna młodzież, wolna Polska! Pola Lis

Kinga Rusin na protest w obronie wolnych sądów przyszła nie tylko w towarzystwie swojej córki, ale także przyjaciółki Kasi Sokołowskiej.