El Gendy został wysłany przez TVP do Bischofshofen by relacjonować Turniej Czterech Skoczni. Jednak na lotnisku w Warszawie wydarzyła się sytuacja, która mogła skończyć się dramatem. Samolot, którym prezenter miał polecieć do Austrii zaczął się palić:

Podjechało kilka wozów strażackich, wszystkich ewakuowano, samoloty, które stały obok naszej maszyny zostały odholowane. Pasażerowie wpadli w panikę - opowiedział w rozmowie z "Super Expressem"

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Służbom lotniska Okęcie udało się zapanować nad pożarem, a pasażerowie polecieli do Austrii innym samolotem. Dzięki temu Robert El Gendy dotarł na czas na zawody w skokach narciarskich.