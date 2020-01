W Nowy Rok na profilu Borysa Szyca pojawiły się zdjęcia ze ślubu. Para powiedziała sobie "Tak" na wyspie Es Vedra należącej do archipelagu Balearów i położonej niedaleko Ibizy. Aktor podsumowując miniony rok zdradził, że wraz z żoną oczekują przyjścia na świat syna:

Powiedzieliśmy sobie TAK. I tak kończymy ten niesamowity dla nas rok. Tak, to był dobry rok. Tak, jesteśmy szczesliwi. Tak, będziemy mieli syna. Oglądaliście taką głupią komedię z Jimem Carreyem „Yes Man”? Okazuje się, że to słowo ma magiczną moc zmiany... Trzeba odwagi by zmieniać swoje życie i tego Wam życzę w Nowym Roku. Zaczynam 7 rok trzeźwości, 7 rok mojego cudownego związku, udało mi się umknąć w tej dekadzie śmierci, kocham i jestem kochany. Nigdy nie jest za późno. Wszystkiego dobrego

Zdjęciami ze ślubu pochwaliła się także Justyna. Świeżo upieczona pani Szyc przyznała, że jest wdzięczna losowi za miniony rok:

Rok 2019 był dla nas przełomowy. Wydarzyło się tyle, że spokojnie można by to podzielić na parę lat... Ale dla mnie, był to przede wszystkim rok wdzięczności. Zaczęłam świadomie skupiać się na tym co mam, zamiast jak to często bywało, marnować cenny czas i energię na myślenie o tym, czego nie mam. A mam zdrowe córeczki, rozpoczęte projekty zawodowe, plany na rok 2020, niezawodnych przyjaciół i wspierającą rodzinę, spokojny i przepełniony miłością dom, dzidziusia w brzuchu, i wspaniałego męża u boku ❤️Na nadchodzący rok życzę Wam wszystkim dużo spokoju w sercach, wiary że się uda i zdrowia na każdy kolejny dzień i dużo miłości ❤️🙏🏻 Serdeczne życzenia Noworoczne od Państwa Szyc