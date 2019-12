Zaczęło się od tego, że w Nowy Rok Borys poprosił Justynę o rękę. Ona oczywiście powiedziała tak, ale szczegółów na temat ślubu nie chcieli zdradzać. Dwa miesiące temu zakochani ogłosili, że spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka

Trudno opisać to szczęście. Nasza rodzina się powiększy. New kid on the block!!!❤️❤️❤️ kochany nadbagaż:))) - napisał aktor na swoim Instagramie

Teraz zaś okazuje się, że Szyc i Nagłowska prawdopodobnie są już po ślubie. Na świątecznym zdjęciu, jakie Borys opublikował na Instagramie widać bowiem, że oboje mają na palcach obrączki.

Ten rok był dla nas niezwykle łaskawy. Chcemy Wam życzyć prostych rzeczy. Bądźcie dla siebie mili, uśmiechajcie się, bądźcie zdrowi, szanujcie i dostrzegajcie małe, dobre rzeczy, które Wam się przydarzają. Dbajcie i pielęgnujcie miłość. Bo cóż innego tak naprawdę się liczy... Cudownych Świąt! ❤️🎁 #wesołychświąt #rodzina #miłość #wszystkiegocodobre #christmas #love #family

Jak twierdzi "Fakt", ślub Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej był kameralny i wiedziała o nim jedynie najbliższa rodzina pary.