Ponieważ Katarzyna Nosowska od pewnego czasu do swojego artystycznego dorobku dołączyła sukcesy jako instagramerka, osiągnięcie liczby 400 tys. followersów postanowiła uczcić w wyjątkowy sposób. Poprosiła swoją przyjaciółkę, Agatę Kuleszę, by ogłosiła ten fakt za pomocą haseł wypisanych na kartkach. Aktorka nie byłaby sobą, gdyby nie dodała paru groszy od siebie. Oto, co zakomunikowała na nagraniu:

Pynkęło 400 000!

Kaśka jest gupia!

Ale jesteśmy na siebie skazane

Dziękuję światu za nią!!!

I wam! P.S. Nie mamy balonów

Dzień wcześniej zaś Nosowska opublikowała na swoim profilu zdjęcie Kuleszy skaczącej z radości na plaży. Fotkę przyjaciółki podpisała tak:

Szczęście jest wtedy- też- gdy Twoi przyjaciele są szczesliwi❤️ Agata Kulesza. Jej moment- a tak cieszy!

Taka przyjaźń to prawdziwy skarb.