Na swoim instagramowym profilu Ewa Chodakowska pokazała, jakie auto sprezentowała tacie i jaka była jego radość. W poście trenerka zaznaczyła, że uwielbia dzielić się tym co ma z innymi:

Wprawdzie mojemu Tatkowi do szczęścia brakuje tylko zdrowia, ale kiedy podjechałam pod dom rodzinny, wymarzonym samochodem Taty ❤️ ZNIKNĘŁY na chwile JEGO OCZY... moje tez... zawsze tak mamy, kiedy uśmiechamy się z całych sił ❤️ „MIEĆ” ma tylko sens,

kiedy POTRAFISZ SIĘ TYM DZIELIĆ z innymi❣️ Jeśli idziesz na samą górę, upewnij się, że nie zapominasz po drodze o tych NAJWAŻNIEJSZYCH .. Urzędowanie na szczycie w POJEDYNKĘ, może okazać się wyjątkowo SMUTNE .. I nie zrozum mnie źle... tu najmniej chodzi o robienie prezentów materialnych.. CZASEM ZEYKŁE: CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIC .. to najpiękniejszy prezent ❤️

Trzeba przyznać, że Ewa Chodakowska ma gest.