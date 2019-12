Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek pojawiły się już bardzo różne reklamy. Od ubrań, kosmetyków, biżuterii, przez herbatę, suplementy diety po talerze, pościel dla dzieci i kosiarki do trawy.

Jednak ostatni post reklamowy wywołał spory sprzeciw wśród jej obserwatorów. Dotyczy on słodkich czekoladek, co w obliczu faktu, iż Rozenek wielokrotnie zapewniała, że wyeliminowała cukier ze swojej diety, zachęcając przy tym fanów by zrobili to samo, jest ich zdaniem czystą hipokryzją.

Fajne udawanie. Aż za bardzo to widać. Kto jak kto, ale Pani Małgorzata na wiecznej diecie i reklama słodkości. Raz reklama diety raz słodyczy

Co jeszcze człowiek jest w stanie zrobić dla kasy - jak dla mnie jest to słabe

Lubie Pania bardzo ale dochodze do wniosku ze jest Pani zywa chodzaca reklama wszystkiego co mozna reklamowac😂

Reklama słodyczy przez osobę, która ich nie je 👍🤦‍♀️

Pani Małgosiu... Serio?! 🤦 Malo Pani hajsu, żeby tak się ośmieszać. No ręce mi opadły 😂😂

Ludzie dużo robią dla kasy

Rozenek próbowała wyjść z tej wizerunkowej wpadki z humorem i dystansem:

Mama mnie uczyła, że żadna praca nie hańbi 😊 - odpisała jednej z internautek

Fanki jednak nie dały się przekonać i uznały, że Małgorzata Rozenek jest bardzo niekonsekwentna w swoim przekazie i zrobi wiele dla pieniędzy.