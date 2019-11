Na fotce widzimy świeżo upieczonych państwa Kwaśniewskich i wiwatujących na ich cześć gości. Ślub odbył się w 1979 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dwa lata później na świecie pojawiła się córka pary Ola.

Pierwszy ślub państwa Kwaśniewskich była to ceremonia cywilna, bowiem Aleksander Kwaśniewski był zadeklarowanym ateistą. Dopiero w 2006 roku Jolancie Kwaśniewskiej udało się namówić męża na ślub kościelny.

Ola Kwaśniewska uczciła zaślubiny rodziców pokazując ich ślubne zdjęcie z takim podpisem:

#otóżwczoraj #minęłodokładnie40lat #odtego #jakżefortunnegodlamnie #wydarzenia #zwanego #ślubemMoichRodziców #imniecieszyto #dziękuję #kochamlubięiszanuję

Fotka wywołała bardzo pozytywne reakcje fanów Oli, którzy chwalili między innymi stylizację ślubną jej mamy. Wśród komentujących znalazły się także gwiazdy:

Co za fota! Co za para! Co za miłość! – napisała Natalia Kukulska

Fajni jacy! – skomentowała Grażyna Wolszczak

Sto lat – napisała Kayah

Pozdrów rodziców😌 - dodał Marcin Meller