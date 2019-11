Moro wraz z rodziną spędziła ostatnie tygodnie na Wyspach Kanaryjskich. Po powrocie z wakacji aktorka nie może przyzwyczaić się do smogu, jaki z pierwszymi podmuchami jesieni pojawił się w Warszawie. Na tę dokuczliwą kwestię Joanna poskarżyła się fanom na Instagramie:

Please help, odkąd wróciłam z czystego, nawilżonego, najonizowanego powietrza na Kanarach, wręcz brak mi oddechu w Warszawie!!! Budzę się codziennie z glutem. Dziś jest taki smród, jakby wszyscy zaczęli palić liście w ogrodach! Z przerażeniem czytałam i oglądałam, co się dzieje w Delhi w ostatnich dniach, tak się nie da żyć!!! Sami siebie trujemy!!! Apeluję do naszych władz, do ludzi decydujących, o dbanie o zdrowie swoich obywateli i podjęcie walki z zanieczyszczeniem powietrza jak najskuteczniej i jak najszybciej! - napisała.

Aktorka poprosiła także fanów o pomoc:

Kochani, może polecicie mi jakieś metody oczyszczania i nawilżania powietrza w domu? Z czego korzystacie? Które urządzenia najlepiej się sprawdzają? Przyznam się, że do tej pory nie używałam tego typu uprzedzeń w domu, ale naprawdę chyba najwyższy czas!!! Szczególnie, że zaraz maleństwo się urodzi - zagaiła fanów.

Joanna Moro to nie pierwsza gwiazda, która publicznie wyraziła swoje oburzenie na stan powietrza w Warszawie. Wcześniej na ten problem zwracali uwagę między innymi Doda, Grażyna Wolszczak czy Maciej Stuhr.