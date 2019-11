Każda gwiazda w ciągu roku ma dziesiątki mniejszych i większych imprez branżowych, na które musi się wystylizować. Jeśli hołduje panującej od dawna w show biznesie zasadzie, że dana kreacja może być wykorzystana tylko raz, bowiem pokazywanie się w tej samej sukni dwukrotnie nie przystoi, marnuje ogromną ilość ubrań. Olga Bołądź postanowiła zawalczyć z tym problemem. Pokazując swoje dwie stylizacje z wykorzystaniem tej samej sukienki, aktorka rzuciła wyzwanie koleżankom z branży:

Oto mój challenge, załóż swoją ulubioną sukienkę po raz kolejny na wyjście! Powtarzajmy nasze looki!Wyzywam was, dla matki planety, nośmy nasze rzeczy wielokrotnie! Uwielbiam piękne rzeczy te nowe i te stare i chce je zużywać a nie założyć raz i co dalej? Większość z nas ma pełno ciuchów, które nie wychodzą z mody- to kwestia naszego postrzegania. Wyjdźmy z tych schematów! Potraktujecie przegląd waszej szafy jak przygodę z recyclingiem i przyjmijcie #boladzchallenge

Odkrywajcie swoje ciuchy na nowo. Każdy kto ma ochotę niech się przyłącza i nominuje dalej. Osobiście nominuje osoby które znam i lubię a jak nie znam to podziwiam i cenie😻

W tym miejscy aktorka wskazała wiele swoich koleżanek z show biznesu, między innymi: Edytę Górniak, Anję Rubik, Magdę Boczarską, Beatę Kozidrak, Kasię Zielińską, Kayah, Karolinę Korwin Piotrowską, Magdę Cielecką. Małgorzatę Kożuchowską, Agnieszkę Dygant, Magdę Mołek, Margareth.

Obiecuje więcej powrotów do starych stylizacji! Zaczęłam od rzeczy Vivienne Westwood - projektantki i eko aktywistki dziękuje mojej przyjaciółce i stylistce @sandellstyling

#hair wtedy i dziś @aleksandraoleczekhairstylist #makeup wtedy i dziś @sylwiarakowskamakeup - pewne rzeczy się nie zmieniają 🖤 - zakończyła swój post Bołądź

Apel Olgi pochwaliło wiele koleżanek aktorek w tym Roma Gąsiorowska, Sonia Bohosiewicz, Magdalena Lamparska, Małgorzata Kożuchowska i Aleksandra Domańska. Na razie jednak żadna z nich nie pokazała zdjęć dokumentujących ponowne założenie na siebie tej samej kreacji. Mamy nadzieję, że to wyłącznie kwestia tego, że gwiazdy czekają na okazję.