Jako trenerka i motywatorka, Lewandowska zwykle jest pełna werwy i chęci do działania. Na swoim Instagramie zamieszcza zdjęcia, na który widać jak z uśmiechem na twarzy wykonuje swoje zawodowe obowiązki, czy poświęca czas córce. Okazuje się jednak, że nawet ona miewa słabsze dni.

Wczoraj na profilu Ani pojawiło się zdjęcie, na którym gwiazda fitnessu nie wygląda tak promiennie, jak zazwyczaj. Pozując do zdjęcia z potarganymi włosami i smutną miną, Lewandowska napisała:

Tak wyglądam kiedy jestem smutna i zmartwiona ✋

Rzadkooooo, bo rzadko to fakt🙈, ale tak jak wszyscy jestem tylko człowiekiem i też zdarzają mi się smutniejsze momenty i gorsze samopoczucie.

Rzadko dodaje się takie zdjęcia na social media, ale przecież smutek, złość czy płacz to emocje, które towarzyszą każdemu w życiu.

Czasem jest tak, że jak ktoś nas pyta co słychać, odpowiadamy, że jest nam chwilowo gorzej, że coś nam nie wyszło, coś nas boli, albo że zwyczajnie jest nam smutno, ale... Co nas nie zabije to nas wzmocni. Prawda? ✨

Nie ma ludzi idealnych, nie musimy się też starać tacy być.

Ważne by zawsze być sobą i być w zgodzie z sobą.

Jutrzejszy dzień będzie 👍

ZAWSZE PATRZĘ POZYTYWNIE ❤️

ANN ❤️✨

Fanki nie zawiodły Ani Lewandowskiej. W komentarzach posypały się słowa wsparcia i pocieszenia. Niektóre internautki podziękowały trenerce, że nie jest ideałem i pokazała, że miewa także gorsze dni:

Fajnie, że udowadniasz, że jesteś TYLKO CZŁOWIEKIEM