O swoich staraniach o dziecko, Małgorzata Rozenek opowiadała w wielu wywiadach. Celebrytka przyznała, że w jej przypadku nawet metoda in vitro okazuje się zawodna, co powoduje, że wraz z mężem zaczynają godzić się z myślą, że nie uda im się zajść w ciążę.

Małgorzata i Radosław zaczęli więc rozmawiać na temat adopcji:

To się nie dzieję w ciągu jednego dnia. To powoli dojrzewa w głowie. Medycyna nie powiedziała nam ostatniego słowa. Jeszcze nie rozmawialiśmy z chłopcami. Staramy się wykorzystać wszystkie możliwości. Adopcja jest wspaniałą i najczystszą formą miłości macierzyńskiej. To jest coś pięknego! To jest wyczekane i od początku pisane ci dziecko - powiedziała gwiazda w rozmowie z Pudelkiem

Małgorzata Rozenek ma dwóch synów z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Obaj chłopcy pojawili się na świecie dzięki metodzie in vitro. Po wyjściu za mąż za Radosława Majdana gwiazda zaczęła starania o trzecie dziecko. Niestety, mimo najnowszych osiągnięć medycyny i fortuny wydanej na kolejne cykle in vitro, para wciąż nie zrealizowała marzenia o wspólnym potomku. Czy ich jedyną nadzieję okaże się adopcja?