Agnieszka przyznała, że bardzo szybko udało jej się odzyskać figurę sprzed ciąży:

Od tygodni media dużo piszą na temat mojej sylwetki...że tak świetnie wyglądam 3 miesiące po porodzie...Tak, jest super! ☺️😉 Wróciłam praktycznie do wagi sprzed ciąży. Jestem zadowolona z tego jak wyglądam, ALE bardzo chcę się z Wami podzielić kilkoma rzeczami...

Zwróciła jednak uwagę, że jako zawodowa tancerka, która trenowała od wczesnego dzieciństwa, miała bardzo ułatwione zadanie:

Po pierwsze nie porównujcie się proszę do mnie, jeśli nie trenowałyście nigdy nic zawodowo! Moje ciało jest przetańczone od 6. roku życia i choć już sportowo tego nie robię, to dalej jest to CIAŁO SPORTOWE, które znacznie szybciej się regeneruje.💪🏻

Kaczorowska przyznała, że choć kilogramy zrzuciła szybko, to nad formą będzie musiała sporo popracować:

Waga wagą, ale siła, jędrność skóry, widoczność mięśni...No cóż, to nie to samo co wcześniej. Kaloryfera brak, do brzucha @annalewandowskahpba mi duuuuużo brakuje (👉🏻patrz 2. zdjęcie)😂, ale nad tym się popracuje...tylko póki co nie jest to w pierwszej trójce moich priorytetów. I jeśli u Was też nie jest, to nie jest NIC ZŁEGO! Jeszcze nie zaczęłam nic ćwiczyć...Przyjdzie na to odpowiedni moment. Chociaż w sumie szybkie spacery z wózkiem można zaliczyć do bardzo fajnej aktywności.👌🏻

W dalszej części swojego posta Agnieszka Kaczorowska wyjaśniła, że na jej szybki powrót do formy po ciąży wpływ miały takie czynniki, jak ćwiczenia w okresie ciąży, karmienie piersią po porodzie, zdrowe odżywianie się i emocje. Każdy z tych elementów tancerka pokrótce opisała. Czy jej tekst będzie motywacją dla świeżo upieczonych mam? Celebrytka na zakończenie napisała:

I pamiętajcie, że każda z nas jest inna i każda jest WYJĄTKOWA!