Modelce chodzi o obywatelski projekt "Stop Pedofilii", który podczas pierwszego czytania w Sejmie zyskał przychylność posłów PiS. W proponowanej nowelizacji znalazł się kontrowersyjny i szeroko krytykowany zapis o "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich". Anja Rubik jest przerażona poziomem braku wiedzy niektórych posłów:

Dokładnie tak jak wspomniałam w zeszłym tygodniu, a wielu z Was mi nie uwierzyło. PiS popiera absurdalną ustawę, chce kary 3-5 lat więzienia za edukację seksualną i propagowanie antykoncepcji. Tu nawet nie chodzi o to czy ta ustawa zostanie wprowadzona czy nie, chociaż w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe, ale o głupotę tej ustawy i sam fakt, że ma wsparcie tylu niewyedukowanych osób w rządzie, które próbują zaszczuć przyszłe pokolenia Polaków, odebrać nam prawo do edukacji. 👉Będę na protestach dzisiaj pod sejmem mam nadzieje,że wy też!!!!!

Modelka apelowała już w temacie inicjatywy "Stop Pedofilii" przed wyborami, zachęcając swoich fanów, by oddali w nich swój głos. I choć frekwencja faktycznie była wysoka, to odsunąć partii PiS od władzy znów się nie udało.