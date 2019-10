Weronika Marczuk przez 12 lat była żoną Cezarego Pazury i to związek z aktorem sprawił, że zaistniała w show biznesie. Po ich głośnym rozwodzie, do którego doszło w 2007 roku, Marczuk wystąpiła w takich produkcjach, jak "Taniec z gwiazdami" ( w roli uczestniczki), "You Can Dance" (w roli jurorki) czy "Miasto kobiet" (prowadząca).

Kariera Weroniki w polskim show biznesie zakończyła się w 2009 roku, kiedy to została zatrzymana przez CBA pod zarzutem korupcji. I choć z czasem oczyszczoną ją z zarzutów, a śledztwo przeciwko niej anulowano, był to moment w którym wycofała się z obecności w mediach.

W 2014 roku Marczuk próbowała swoich sił w polityce, startując z listy SLD do Europarlamentu. Niestety nie udało jej się przekonać do siebie wyborców.

Jak donosi Pudelek, obecnie Weronika koncentruje się bardziej na swoim życiu prywatnym, bowiem już niebawem zostanie mamą

Weronika jest w szóstym miesiącu ciąży. Spodziewa się córki, której chce dać na imię Anna - twierdzi źródło Pudelka