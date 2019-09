Do przeżyć związanych z porodem Anna Lewandowska wróciła w wywiadzie dla magazynu "Viva!". Trenerka nie zdradziła szczegółów, ale jak twierdzi, było o krok od dramatu:

Miałam też bardzo trudny poród, jeszcze trochę, a mogłabym odejść z tego świata. To też mi pokazało, że jestem mocna, że nie ma rzeczy niemożliwych i trzeba się cieszyć każdą chwilą.

Mimo tak trudnych doświadczeń, Anna Lewandowska nie zamyka się na kolejną ciążę. Żona najlepszego polskiego piłkarza zapewnia, że jest przygotowana na przywitanie na świecie drugiego dziecka:

Wiem, że przy drugim dziecku brzuch może być większy, kilogramów może być więcej, odpoczynku mniej. Jestem na to przygotowana. Ale Klara bardzo lubi dzieci i to jest fajny widok, kiedy podchodzi do maluszków i mówi: “O! dzidzia”