Zdjęciem z uroczystej premiery spektaklu, w którym występuje jej córka, Monika Zamachowska pochwaliła się na Instagramie:

Stało się. Od dzisiaj jestem tylko i aż mamą tej słynnej aktorki musicalowej, Zosi, ze spektaklu „Przerwana cisza” w Warszawskiej Operze Kameralnej. Wczorajszą premierę przepłakałam. Zośka była rewelacyjna, nie zrobiła jednego fałszywego ruchu, nie zaśpiewała jednej fałszywej nuty. Jestem z niej tak strasznie dumna. I cały czas myślę, kiedy przestała być moją malutką, słodką Zośką, która, jak mawiał jej tato: „was just happy to be here”.... Leć wysoko, najdroższa!

Na premierę dotarła także ojciec Zofii, Jamie Malcolm, z którym Monika Zamachowska utrzymuje bardzo dobre relacje. Dziennikarka podziękowała byłemu mężowi za obecność:

I dziękuję tacie Zosi, @jamiemalc747 że był wczoraj z nami.

Przypomnijmy, że aktorstwem interesuje się także córka Zbigniewa Zamachowskiego. Bronisława Zamachowska ma na swoim koncie między innymi rolę w "Powidokach" Andrzeja Wajdy. Czy przyszywane siostry spotkają się kiedyś na jednej scenie?