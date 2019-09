Program "My Way" był dość nieśmiało zapowiadany podczas ramówkowej konferencji stacji TVN, bowiem jak wyznał sam Edward Miszczak, praca nad tą produkcją jest dla stacji dużym wyzwaniem.

Jak dowiedział się Pudelek, po 5 miesiącach przygotowań, w najbliższą niedzielę Edyta w końcu wyjedzie na ulice Warszawy.

Edyta dostała już przygotowane specjalnie dla niej auto do produkcji "My Way". Jest to nowiutka Skoda Superb w wybranym przez Edi kolorze i ze skórzaną białą tapicerką. Auto jest oczywiście przystosowane do nauki jazdy, czyli ma pedały hamulca i gazu po obu stronach - twierdzi źródło Pudelka

Produkcja bardzo zadbała o komfort artystki na planie zdjęciowym:

30-osobowa ekipa, kamery najnowszej generacji, drony - wszystko po to, by program był najwyższej jakości, a Edyta czuła się komfortowo na planie. Będzie jej towarzyszył prywatny kucharz, który zadba o posiłki. No i oczywiście, doświadczeni instruktorzy nauki jazdy, których produkcja szukała przez ostatnie cztery miesiące. Przeszli specjalne castingi i testy umiejętności. To najlepsi specjaliści w Polsce.

Czy Edyta Górniak opanuje umiejętność prowadzenia samochodu? Tego dowiemy się już niebawem.